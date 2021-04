„Valga vald on viimased poolteist aastat olnud pidevas poliitilises kriisis. Uue koalitsiooni suurim soov taastada inimeste usaldus vallavõimu vastu ning luua rahumeelne ja toimiv koostöösuhe vallavolikogu, vallavalitsuse ja ametnikkonna vahel,“ rääkis volikogu esimehe kandidaat Lauri Drubinš.

„Lisaks on vaja käima lükata mitmed olulised investeeringud, mida vallaelanikud on aastaid oodanud. Peame alustama Priimetsa kooli võimla ehitamisega, liikuma edasi Valga põhikooli ujula laiendamisega ja leidma selleks vajaliku rahastuse. Koroonapandeemia tingimustes vaatame üle ja uuendame valla haridusasutuste ventilatsioonisüsteemid, et tagada neis tervislik õpi- ja töökeskkond. Kriitilist pilku vajab ka teede-tänavate olukord.“