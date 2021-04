Eraisikud saavad taotleda toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

KIKi veemajanduse valdkonnajuhi Tõnn Tuvikese sõnul on eraisikute huvi toetuse vastu olnud erakordselt suur. „KIK-i toel on saanud endale joogivee- ja reoveekanalisatsiooni ühenduse mitmed inimesed, kellel teenuse tarbimise võimalus varasemalt puudus. Toetuse abil on tänaseks kvaliteetse veevarustuse saanud 9300 inimest ja nõuetekohase reoveesüsteemi ca 13 000 inimest," lisab ta.

„Taotlusvooru kinnitatud eelarvest, 15,3 miljonist eurost, on rahastusotsustega kaetud 14,1 miljonit eurot, seega on eelarve maht peaaegu ammendunud. Veel saame vastu võtta loetud arv taotlusi. Lõplik rahastatavate projektide hulk sõltub mitmest asjaolust, näiteks tänaseks esitatud taotluste rahastusotsustest, valminud projektide odavnemise tõttu vabanenud vahenditest ja projektide katkestamistest," selgitab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer ja lisab, et need, kelle taotlused on tänaseks juba esitatud ja hindamisel, on eelarves sees.