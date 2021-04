Võrus algavad silla ehitustööd

„Silla remondi hädapäraseid töid on juba ligi paarkümmend aastat pidevalt edasi lükatud ja ajutiste lahendustega parandatud. Arvestades seda, kui kriitilises seisus on olnud sild suurte vihmade ajal, kui on aset leidnud pinnase ärauhtumisi, polnud enam võimalik neid töid kaugemase tulevikku suunata. Pärast ehitustöid väheneb oluliselt silla ohtlikkus, tõuseb jalakäijate turvalisus ja sild saab tunduvalt kaunima välimuse,“ kommenteeris linnapea Anti Allas.