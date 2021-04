Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on viirusekogused reovees kasvanud nii suureks, et ilmselt püsivad näidud kõrgel veel mõnda aega, isegi kui praegu täheldatav kerge langus jätkub. „Koroonaviirusesisaldus reovees hakkas kiiresti kasvama mullu novembri keskel. Sellele järgnes peagi hüppeline nakatunute arvu tõus. Kui võrdleme praeguseid nakatunute arve ja reoveeanalüüside tulemusi toonastega, siis on meil ikka veel pikk tee käia, et uuesti sellelegi tasemele tagasi jõuda. Praegu on nakatunuid üle Eesti jätkuvalt väga palju, mistõttu tuleb nakkusest hoidumiseks olla kõikjal hoolas,“ selgitas Tenson.