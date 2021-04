Järvselja õppemetskonna aastapäeva puhul ilmub postmark

Pika ajalooga Järvselja õppe- ja katsemetskond on tänapäeval sihtasutus, mille asutas 25. septembril 1997.aastal Eesti Põllumajandusülikool. Alates 1921. aastast on muutunud õppe- ja katsemetskonna nimetus ja staatus, kuid tema missioon on püsinud suures osas muutumatuna.