Kanepi valla kolm kodu muudetakse tuleohutuks

Lisaks paigaldatakse sel aastal eriprojektina 21 majapidamisse temperatuuriandurid võimaliku tuleohu kiireks avastamiseks. Päästeameti toetus 2021. aasta projektide elluviimiseks on 6882 eurot, millele lisandub Kanepi valla omaosalus.

Eestis on endiselt tuhandeid kodusid, mis on Päästeameti andmetel tuleohtlikud, mistõttu on Päästeamet koostöös kohalike omavalitsustega käima lükanud toimetulekuraskustes olevatele inimestele suunatud projekti, millega soovitakse tuleohutuks muuta vähekindlustatute eluruumid.