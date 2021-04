Endine maailmameister Aivar Rehemaa leidis uue proovikivi

Kahe aasta eest talvel, kui Rehemaa Lõuna-Eesti Postimehele intervjuu andis, tunnistas ta, et on mõelnud treeneritööle. «See mõte on mul peast läbi käinud. Ülikooli diplomit ei ole küll ette näidata, aga kogemusi see-eest on. Võib-olla oleksin pädev treeneriametit pidama,» märkis 14 aastat Eesti koondises olnud otepäälane. Esialgu küll plaanis ta mõnda aega kõrvaltvaataja rollis olla, et näha suusamaailmas toimuvat ka teise pilguga.