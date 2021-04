Autokoolid kohanevad koroonapiirangutega

«Võimalik, et õpingud on edasi lükatud: kui sissetulek ei ole enam nii kindel, ei taheta ka kulutada,» arvas Räpina autokooli / OÜ Kagukaar koolitaja Jüri Vaidla. «Samuti on piirkonnas noori vähemaks jäänud, kuigi meie õpilaste hulgas on igasuguses vanuses inimesi,» lisas enam kui 30 aastat autojuhtimist õpetanud mees.