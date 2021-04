Valgas sündis Eesti suurim naislõvide klubi

LC Valga Säde asutas Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht, kes ise tegev LC Tõrva Maris. Naise sõnul kuulubki ta jätkuvalt Tõrva klubisse ja on Valgas vaid asutaja. Kuigi piirilinnas tegutseb juba Lionsi klubi Valga, on Juhi kinnitusel tegu piisavalt suure linnaga, mis mahutab ka kaks klubi. «See oli mul endale antud lubadus juba kuus-seitse aastat tagasi, et võiks olla ka naisteklubi nagu meil Tõrvas. Kui meil oli Tõrva Mari üheksas sünnipäev eelmise aasta oktoobris, oli kuberner kohal ja talle ütlesin, et selline mõte on olnud. Ta vaatas mulle otsa ja ütles: Ülle, siis tuleb ära teha.»