Abipolitseinike eest põgenenud noorukid põrutasid autoga vastu puud

"Arvestades seda, milliseid arutuid riske noor kogenematu juht liikluses tol õhtul võttis, kui suureks masina sõidukiirus põgenemisel kasvatas ning millised olid sõiduki vigastused, on puhas õnn, et meil on praegu viis tervet last. Oma pika teenistuse jooksul olen näinud arvukalt olukordi, kui traagiliselt võivad sellised uljad ja mõtlematud teod lõppeda," kommenteeris vanemkomissar Karm.