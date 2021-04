Luhamaa nulk kandideerib aasta küla tiitlile

Vähe on maailmas selliseid külasid, mis on avatud nelja riigi ristumispaika. Palju pole ka neid külasid, millel oleks oma uhke puukirik. Luhamaa nulk just selline külade kogum on ja kandideerib tänavu Võru maakonna esindajana aasta küla tiitlile.

Tugev kogukondlik ühtehoidmine, kodanikuaktiivsus ja arvukad koostegemised iseloomustavad tänaseid Luhamaa inimesi. Viimased 15 aastat on külaelu vedanud MTÜ Luhamaa Külaselts. Möödunud aastasse jääb õigeusu kiriku välisvoodri vahetamine ja välisvalgustuse paigaldamine, mis tehti suuresti kogutud annetuste ja ühiskondliku tööga. Uue algatusena on ette võetud Luhamaa Pritsimaja projekteerimine.

Luhamaa nulga moodustavad ajaloolise Riia-Pihkva kivitee ääres asuvad külad. Setomaa valla moodustamisega 2017. aastal on see seto kultuuriruumi saareke jäänud omaette ülejäänud Setomaast vallast – ühel pool Eesti-Vene kontrolljoon, teisal luterlik Võrumaa, taamal Läti Vabariik.

„Luhamaa nulk on parim valik juhul, kui hinnatakse kogukonna kokkuhoidmise ja koos tegemise vaimu. Need on meil väga tugevad,“ sõnas Luhamaa nulga pikaaegne eestkõneleja-vedosnik, külavanem Aarne Leima, kes rõhutas küla kultuurilist ühtekuuluvustunnet.

„See tunne on olnud Luhamaal nii juba väga pikka aega. Meie vanaisad ehitasid ise siia koolimaja ja kiriku, meie ehitame täna külakeskust ja projekteerime pritsimaja. Võimalik, et oleme ainus piirkond Eestimaal, kus kõik meie 19 küla on tähistatud külasiltidega. Kui märgid ära oma elamise piirid, siis tekib vastutus selle korrashoidmise eest,“ lisas ta.

Kogukonna algatusel on rajatud esinduslik külaplats, kuhu sügiseks valmib uus külamaja. Külamaja ehitamine sai teoks tänu külaseltsi aastatepikkusele järjekindlale asjaajamisele ja Setomaa omavalitsuse rahalisele toele.

Võrumaa arenduskeskuse kodanike tunnustamise komisjoni liige, vabaühenduste konsultant Katrin Volmanile tundub, et Luhamaal on päris tegus kogukond ning seepärast valitigi ta Võru maakonda esindama.

„Luhamaal on piisav hulk inimesi, kellele läheb oma piirkonna elu korda ja kes tahavad ning jaksavad elu edendamiseks midagi ise ära teha. Seda näitab ka imetlusväärne tööde ja tegemiste nimekiri, mis taotlusvormis välja oli toodud,“ selgitas valiku põhjust Volman.

Aasta küla tiitli otsustab kõrgetasemeline komisjon, mida juhib riigikogu esimees Jüri Ratas ja hilisem internetihääletus, mis toimub sel aastal 1.-10. juunini.