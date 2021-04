Selver alustas kojuveoga Võru- ja Valgamaal

«Selveri kullerid toovad nüüd kauba koduuksele 12 Eesti maakonnas. Pingutame, et teenus jõuaks peagi kõigi eestimaalasteni,» ütles Selver AS-i juhatuse liige Kristi Lomp.

Selveri kojukanne jõudis Põlva maakonda varem kui Võru- ja Valgamaale. «Lähtusime kojukande piirkonna laiendamisel logistikast, sest Tartus asuvast keskusest oli esialgu lihtsam teenindada just naabermaakonda. Seda otsust pole olnud põhjust kahetseda,» lausus Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Suur osa kliente on tema sõnul liikunud e-kanalitesse, kus kauba müük on hüppeliselt kasvanud. Lisaks toidu- ja tööstuskaupadele toob e-Selver koju kätte ka suure kodutehnika.

E-Selveri kliendil on võimalus ka tellimuse teekonda jälgida. Kohe, kui kaup on kokku pakitud, bussi tõstetud ning see hakkab kauplusest kliendi poole liikuma, hakkab ka klient kaardil liikuvat bussi nägema. Kaardi link saabub koos tellimuse kinnituse ja arve-saatelehega. Kaart uueneb iga 20 sekundi järel.