«Kui peaaegu neli aastat tagasi Setomaa valda loodi, oli Luhamaa nulga küsimus hästi põhimõtteline,» rääkis Setomaa vallavanem Raul Kudre. «See on selge Setomaa, aga kuidas teha nii, et vald ka siin kohal oleks. Lepiti kokku, et Luhamaale peab tulema oma külamaja, kus rahvas saab koos käia ja kus ka vald on kohapeal esindatud.»