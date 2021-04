Prügivedu jäi ära metsaveotraktori tõttu

Otepää vallas asuva Põru küla elanik Jaan Ahven on küll rahul, et vaidlus jäätmekäitleja Ragn-Sellsiga lahenes mõistliku kompromissiga, ent siiski meenutas ta, et eelmise prügiveofirmaga selliseid muresid polnud. FOTO: Tiit Loim