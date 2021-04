Nüüd on maailm ja sellega koos ka infohulk ning kultuurivaramu paisunud nii suureks, et paratamatult pole kõik kõigega kursis. Ühismeediagi pakub ammendamatuid võimalusi leida huvipakkuvaid videoklippe, neid jagada, kommenteerida ja... unustada. Sest kogu aeg tuleb peale midagi veel vahvamat.

Sarnaste huvidega inimesed jagavad omavahel infot, mis neid kõnetab. Ning kuna sarnased huvid liidavad, võib peaasjalikult vaid omavahel läviv seltskond, kes algul vahetab näiteks infot uute ulmefilmide kohta, muutuda seltskonnaks, keda liidavad sarnased uskumused. Kas või et maa on lapik või et koroonaviirust polegi olemas.

Igaühel on õigus uskuda ja fännata seda, mis/kes talle korda läheb. Seda aga seni, kuni sel moel ei ohustata kaaskodanikke. Kui näiteks märulifilmide austajate grupp muutub vägivallaõhutajate grupiks või loodusläheduse propageerijate seltskond vaktsiinieitajate grupiks, võib see ohustada päris paljusid. Mitte et ma teaks, et just nii ongi juhtunud.

Infohulga pideva suurenemise taustal on üha tähtsam, et olles igaüks eriline ja suheldes mõttekaaslastega, oleks meil ka ühisosa, mis meid liidab. Parim ühisosa tekitaja on meie kultuuriruumis laulu- ja tantsupidu ning sestap on kurb, et noori liitev suurpidu edasi lükkub.

Oluline on ka, et koolides säiliks kohustuslik kirjandus. Sest ükskõik, kas sulle meeldib ulme- või krimikirjandus, võiks teada, kes oli Hamlet või mis asja Vargamäel aeti. See teadmine ühendab, isegi kui raamat ei meeldi. Samas peaks selle lektüüri hulgas olema ka midagi kergemat ja nüüdisaegsemat, et raamatute vastu tõrget ei tekiks.