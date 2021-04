Võru linnal on Valga poolt vaadatuna väga hea maine. Kui midagi meie linnas häirib, sõnavad valgalased tihti: «Vaadake, kuidas Võrus on! Miks meil nii ei saa?» Ütlus «naabrite muru on alati rohelisem» selgitab rahulolematust ainult osaliselt. Mis siis ikkagi valgalasi Võrus köidab?

Majanduslikult ja elatustaseme poolest ei ole Valgal ja Võrul suurt vahet. Mõlemad on Kagu-Eesti (väike)linnad, Tallinnast kaugel. Keskmise sissetuleku, tööpuuduse ja SKT näitajad inimese kohta on kord ühes, kord teises linnas natuke paremad, kuid üldjuhul sarnased. Mõlemas on rohkem välja- kui sisserännet: Valga on kaotanud aastate 2000 ja 2020 vahel 17,3 protsenti elanikkonnast, Võru 21,6 protsenti. Mõlemas on säilinud tööstus ja mõlemad teevad pingutusi, et meelitada piirkonda investoreid. Järelikult see «miski», mis meid eristab, peitub mujal – linna maines.