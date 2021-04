Muusikaõpetajad igatsevad koos õpilastega musitseerimist

«Kui näen, et lapsel on mingi mure muusikaga, kutsun ta kooli,» ütleb Ruusa põhikooli muusikaõpetaja Kaja Hüsson, kes jõuab nädalas korra kõikide algklassiõpilastega silmast silma kohtuda. FOTO: Madis Perli

Muusikaõpetuse kaugõpe on eri kooliastmetes üpris sarnane. Tehakse aeg-ajalt videotunde ja õpilased saavad kodus ülesannete kallal nokitseda. Küll aga on üheskoos videotunnis laulda keeruline ja nii on tekkinud väikestel koolidel eelis: silmast silma konsultatsioonid.