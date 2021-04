Kolm Lõuna-Eesti päästekomandot saab uue pealiku

«Oma karjääri jooksul olen saanud kogemusi mitmesugustes valdkondades. Usun, et uue ametikoha kaudu saan kõiki neid teadmisi ja oskusi vahetumalt elanike turvalisuse kasvatamiseks rakendada ning edasi anda,» ütles Viitkin. «Kindlasti soovin jätkata senist tihedat koostööd teiste ametkondade ja partneritega, et Põlvamaal oleks veelgi parem ja turvalisem elada.»

«Tööalaselt olen end alati pidanud päästeameti väärtusi kandvaks valveteenistujaks, kellel on soov areneda, et panustada rohkem ennetustöösse ja komando tulemusliku töökorralduse loomisse,» sõnas Mari Plaado. «Olen aktiivne ja osavõtlik eestvedaja, kes hoolimata kellaajast valmis andma maksimumi, et tagada elanike turvalisust. Usun, et eduka komandopealiku valemisse kuulub tunnustav juhtimisstiil, julgus võtta vastutus komando töö sujuva toimimise eest ning oskus hoida ühtset meeskonnavaimu kollektiivis, kus kohtuvad eri inimesed ja nende iseloomud.»