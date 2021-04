Naisliit ootab Aasta Ema kandidaate

Aasta Ema tiitlile otsib Naisliit kandidaati, kes on Eesti kodanik, on pühendunud ja väärtustab perekonda ning kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last; kes on oma töös pädev ja tunnustatud ning on perekonna väärtustamisel heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.