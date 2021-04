Peredesse jõuab 1400 arvutit

Riigihanke kaudu ostetud arvutite jaotamine toimub kohalike omavalitsuste kaardistatud abivajaduse alusel. Eesmärk on toetada distantsõppel olevaid lapsi, kelle perekonnal puuduvad majanduslikud võimalused koolitöö tegemiseks vajaliku arvuti soetamiseks.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on distantsõppe ajal eriti teravalt esile kerkinud vajadus toetada peresid, kus arvuti või internetiühendus puuduvad. “Omavalitsused on koos Lastekaitse Liiduga eelmisest kevadest kaardistanud peresid, kel puuduvad õppetööks vajalikud vahendid. Ministeeriumi toetusega saame õpilasi sel keerulisel ajal aidata kokku enam kui 2600 arvutiga, millest ligi pool on juba koolidesse jõudnud ning suur enamus tarnitakse sel kooliaastal,” ütles minister.