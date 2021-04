Eesti tuntud võrkpallikantsi naiskond vallandas Võrumaa pallimänguhuviliste seas vägevaid emotsioone juba poolfinaalseerias, kus alistati Tartu Ülikool/Bigbanki mängudega 3-2. Finaalseerias nopiti geimivõite ka Eesti meistriks kroonitud TalTech/Tradehouse’i naiskonna vastu.

«Tõenäoliselt ei olnud väga palju neid, kes uskusid, et pääseme finaali,» rääkis Võru naiskonna treener Raivo Jeenas. «Kuid mina salamisi medali peale ikkagi mõtlesin. Samas ei tahtnud ma oma lootusega kedagi survestada ja lõppkokkuvõttes saimegi hõbeda. Ka olulisi vigastusi ja muid takistavaid asjaolusid ei olnud.»

Jeenas tunnistas, et tal oli kõhklusi, kuidas naiskond hakkama saab. «Ma tean, et me oskame mängida, aga küsimus oli selles, kuidas oskame neid oskusi konkreetse tugeva vastase vastu realiseerida,» rääkis treener. «Meistrivõistlustel teine koht oli lõppkokkuvõttes meie jaoks seega suur õnnestumine.»

«Finaali jõudmine oli paljude jaoks üllatus,» lausus Jeenas. «Kui finaalseeria mänge hakati veebis otse üle kandma, helistasid mulle näiteks vanad tuttavad, kellega ma pole kolmkümmend aastat suhelnud. Helistati ja tunti meie üle rõõmu – nii saime praegusel kehval ajal inimestele head meelt valmistada.»

Võru klubi edusse andsid suure panuse klubiga tänavu liitunud Eesti koondislased Eliise Hollas ja Kaisa Bahmatšev. «Prantsusmaal mänginud Hollas lahkus sealt ning asus õppima Tartu Ülikooli füsioteraapiat,» kirjeldas naiskonna komplekteerimist Jeenas. «Nii õnnestus saada Hollasega kokkulepe, et ta mängib sel hooajal Võru eest.»

Tugev sidemängija Kaisa Bahmatšev, kes esindas Eestit ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, Jeenase sõnul möödunud hooajal ei mänginud, kuid oli samuti nõus sel hooajal Võru eest mängima. «Samuti tunnustan suurte kogemustega Mari-Liis Graumanni, kes tõestas olulistes mängudes, et andekal inimesel ei ole vanus kõrge mängutaseme näitamiseks määrav,» lisas Jeenas.

Võtmemängijat toetasid Jeenase sõnul mängijad, kes võistlesid Võru klubi eest ka möödunud hooajal. «Naiskonna ülesandmiselehel on kokku 15 mängijat, neist vaid kaks ei ole võrukad,» lisas Jeenas. »Ülejäänud 13 mängijat on Võru võrkpalli õpilased.»

«Järelkasvu osas võib praegu rahul olla, meil on ka noorematest võistlusklassidest tulemas võrkpallureid, kellest saavad tulevikus kindlasti korralikud mängijad,» rääkis Jeenas ning lisas, et nooremate mängijate seas on näiteks lootustandev Salme Adeele Hollas.

Jeenase sõnul võib öelda, et Võru võistkond on pidevas muutumises – nimelt lähevad paljud noored pallurid pärast gümnaasiumi lõpetamist edasi kõrgkoolidesse. «Eesti naiste kõrgliigas on Võru naiskond seejuures ainus nii-öelda provintsivõistkond, ülejäänud on ülikoolide baasil tegutsevad naiskonnad,» lisas treener.

«Võru naiskonna idee on pakkuda mängimisvõimalust vanematele neidudele ja samas nendele, kes on otsustanud töötada ja elu jätkata Võrus – et neil oleks ka täiskasvanuna sportimise võimalus, ja see võimalus oleks midagi natukene enamat, kui tervisesport,» ütles Jeenas.