Lõuna prefektuuri kriisistaabi juht Indrek Koemets rääkis, et lisaks igapäevasele tööle ja koroonapatrullidele teeb politsei terviseameti palvel ka isolatsiooninõude täitmise kontrolli. „See tähendab, et helistame eneseisolatsiooni määratud inimestele ja terviseameti palvel läheb politsei ka vajadusel inimesele koju, et tema seal viibimises veenduda,“ märkis ta.

Koemets lisas, et taolisi kontrollkäike on nüüdseks tehtud juba mõnda aega ning tulemused näitavad, et enamik inimesi siiski mõistab piirangute põhjust, püsib isolatsiooninõuetele vastavalt vastutustundlikult oma elukohas ja püüab oma käitumisega viirusest hoiduda ning teisi selle eest kaitsta. Paraku on kriisistaabi juhi sõnul avastatud ka rikkumisi, kuid need on tõesti üksikud.

Näiteks kontrolliti eile üle kogu Lõuna-Eesti 31 haiget või isolatsiooni määratud inimest ning tuvastati, et üks koroonapositiivne ei viibinud oma elukohas. Vastav info edastati ka terviseametile. Lisaks ei õnnestunud politseinikel eilsel kontrollkäigul kodust tabada kuut lähikontaktset, ent kes telefonitsi andsid korrakaitsjatele teada, et olid läinud ennast välja tuulutama.

Kriisistaabi juht märkis, et koroonapositiivsena tuleb püsida kogus ning vältida kõrvaliste inimeste nakatamist. „Lähikontaktsena ei ole iseenesest keelatud minna välja ennast tuulutama, kuid sellisel juhul tuleb väljas liikudes vältida teiste isikutega igasugust kontakti. Mõistan, et inimesed hakkavad juba üle aasta kestnud kriisist väsima ning kevad meelitab õue, kuid haigena kodus püsimine ja lähikontaktsena piirangute jälgimine ning teistega distantsi hoidmine on siiski üks tõhusamaid meetmeid viiruse leviku aeglustamiseks,“ rääkis Koemets.

Tema sõnul on piirangud kehtestatud ikka selleks, et saaksime võimalikult kiirelt tavapärase elu juurde naasta. „Paraku piirangutest kõrvale hiilimine sellele eesmärgile kuidagi kaasa ei aita ning seetõttu jätkab politsei terviseameti palvel sarnaste kontrollkäikudega ka edaspidi,“ märkis Koemets, lisades, et vaid ühiselt pingutades õnnestub viirusele piir panna kiiremini kui teineteisele vastu töötades.