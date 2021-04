Alaveski loomapark vajab sügavkülmikut

Seni kasutati liha säilitamiseks heade inimeste abiga saadud kasutatud sügavkülmkirste. Kahjuks hakkas nende töökindlus alt vedama. «Otsustasin esmaspäeval, et vaja on uut sügavkambrit. Valisin selle juba internetis ka välja: maksab 5136 eurot,» rääkis Kõiv.

Paraku pole loomapargi rahaline seis kiita. «Eelmisel aastal me ei julgenud koroona tõttu üldse parki lahti teha,» tunnistas peremees. «Meil on 2 + 2 reeglit ka raske täita, kuna meil käib giid külastajatega pargis kaasas.»

Nii postitaski ta esmaspäeval ühismeediasse abipalve: kes saab, võiks loomaparki uue sügavkülmkambri soetamisel aidata. Kolmapäeva pärastlõunaks oli pangakontole külmiku ostmiseks laekunud 2136 eurot. Mõistagi on Kõiv toetajatele väga tänulik ja loodab, et saab vajamineva summa kokku.

Uus külmik on seda olulisem, et liikide arv pargis on suurenemas. Nii saabusid mullu sinna näiteks kassi- ja lumekakud. «Kakke ja kotkaid on veel lisandumas. Riiast peaks tulema ka okassead.»