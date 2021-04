Karulaugu korjamisega tuleb piiri pidada

Taim kuulub Eestis kolmanda kaitsekategooria liikide hulka. «Karulauk on meil paiguti levinud ja heades kasvukohtades tavaline liik, kuid tema seisund vajab jälgimist. Et liigi levik ja arvukus ohtu ei satuks, on sätestatud piirangud,» seletas keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit.