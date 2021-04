Saatses tuleb lavale uus setokeelne teatritükk

«Petserimaa igatsus» põhineb Setomaa kirjaniku ja pikaaegse ajakirjaniku Ilmar Vananurme samanimelisel näidendil, mille on kohandanud Urmas Lennuk Rakvere Teatrist. Vananurme tõsielulise näidendi peateema on piiriülene armastus, mille kohta võib öelda ka kontrolljooneülene armastus.

Loo keskmes on Pauli ja Valli lugu. Paul on noor ja lootustandev ajakirjanik, kes armub Petseri neidu Vallisse. See on mitmekordselt keelatud armastus, sest noored pole seaduse silmis vabad ja vallalised, kuid seadusest rängemalt lahutab neid kontrolljoon, mis kerkib nende vahele kui sein. Kontrolljoon lahutab vanemad lastest, rebib armastajad teineteise embusest ning jätab inimesed ilma oma kodudest. Paralleelselt Pauli ja Valli looga jookseb Setomaa poolitamise lugu.