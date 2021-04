Algas konnade kevadränne

Ka tänavu ei toimu pandeemia tõttu suuremaid kahepaiksete üle tee aitamise talguid. Siiski on lubanud vabatahtlikud mitmel pool pereringis, hajutatult ning ohutusreegleid järgides konni abistada. Vajadusel saab juhiseid ELFi kodulehelt.

Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all, uute hinnangute järgi on nad üks kõige kesisemas seisus olevaid loomarühmi.