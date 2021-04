Toidufilm sai rohelise tule

Eesmärk on luua lühifilme, mida saab kasutada ka visuaalsete õppematerjalidena teemade püstitamiseks ja lahendamiseks koolitunnis. Filmid on pärast valmimist vabalt kättesaadavad voogedastusplatvormidel või levitatavad sotsiaalmeedias. Üheminutiliste filmide konkurss on igal juhul omamoodi eksperiment, mille üks eesmärke on filmitegijat teravalt ja täpselt panna sõnastama probleemiasetusi ja neid ka visuaalselt lahendada. Tagatipuks annab see lootust ka nende kaudu uudsete filmiharidusmaterjalide tekkele.