Turismirahvas valmistub hooajaks teadmatuse kiuste

Võrumaal Vastseliinas asuva piiskopilinnuse linnuse­emanda Margit Tobre sõnul ootavad nad turismisuve optimistliku meelega, olgugi et praegu on sisealad kinni. Inimesed saavad liikuda väljas vabas õhus. «Juba paar viimast nädalavahetust on näha rahvast liikumas, sest meil saab tulla linnuse õuealale, kaunis loodus ning linnusevaremed on pluss,» kommenteeris Tobre.