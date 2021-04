Vilustesse tuleb kaks uuendatud spordiväljakut

«Räpinas on uut staadionit oodatud 34 aastat, Vilustes aga oleme plaani pidanud viimased viis aastat. Kui me koos praeguse direktori Kersti Juurmaga käisime siin 80ndatel põhikoolis, oli spordiväljak põhimõtteliselt samasugune, nagu see on praegu. Praegune aeg aga vajab ja ka pakub palju teistsuguseid lähenemisi,» märkis vallavanem Enel Liin.