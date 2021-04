«Olen mobiiltelefoniga pilte teinud juba aastast 2013 ning sageli kuulen väidet, et sellega saab vaid veebipildi ning päris kvaliteetset välja trükitud fotot ei saa. Viimastel aastatel olen mänginud mõttega, et selle arvamuse ümber lükkamiseks võiks teha fotonäituse ning nüüd ongi see sündinud,» rääkis Savisaar.

«Maastikufotode tegemise võimalus on mobiiltelefonidel ammu, aga nüüd on lisandunud minu telefonile kümnekordne optiline suum, mis vastab 240-millimeetrisele objektiivile. Sellega saab pildistada ka juba linde ja loomi,» lisas Savisaar.

«Nende piltide puhul on oluline märkida, et kõik loomad-linnud on jäädvustatud oma keskkonnas just sellisena, nagu nad kaamera ette sattusid,» ütles kogenud looduspiltnik Savisaar.