Silver Sepp kutsub päikesetõusuga ärkama

«Hetkeolukorrast hoolimata on õhus värskust, lootust ja uut algust – eriti siis, kui ärgata kõige muretumal tunnil koos päikesega. Praeguses eraldatuses on keeruline hoida head hoogu, seepärast teen juba teist hooaega koos koidupäikesega niinimetatud hommikuüminaid Facebook Live’is,» rääkis Sepp.

Et ettevõtmist rikastada, on mitme hommikuümina jooksul tema kõrval ka teisi tuntud muusikuid. Näiteks 8. aprillil mängis ta hommikumuusikat koos akordionist Kulno Malvaga. Kuu lõpupoole on aga Sepal kavas laulda Rõuge vallas Haki metsade vahel koos Mari Kalkuniga.