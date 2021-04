Paradoksaalsel kombel aitas laulu sünnile kaasa ka koroonaaeg. «Kuna praegune aeg on, nagu ta on meil, on inimestel rohkem aega vaadata enesesse ja enese ümber: mõelda, mis tehtud, mis tegemata; mis on õigesti, mis valesti tehtud. Sellised mõtted nagu laulus, sündisid ka minul aias jalutades. Tuppa jõudes võtsin kitarri, paberi ja pliiatsi ning nii kõik kirja saigi,» kirjeldas Anni.