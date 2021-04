Elu kaubikus aitab lumelaudurit olümpiale lähemale

Märtsi alguses saavutas Kikas Götscheni Big Airi Euroopa karika­etapil üheksanda koha, mis tõi talle piisavalt punkte, et võistelda uuel hooajal maailmakarikasarjas.

«Sõidan samal tasemel, millega sõidetakse Euroopas. Minu trikid on samal skaalal. Ma ei näe põhjust, miks ei peaks olümpiale jõudma. Pean veidi veel arenema, kahe- ja kolme­kordseid saltosid mugavamalt sooritama. Kuid minus on kõik vajalik olemas, et olümpiakohta püüda,» rääkis Kikas Postimehele.