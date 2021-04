Leevil valmivad pesakastid eri linnuliikidele

Asutuse Veriora Kultuur juhataja leidis internetiavarustest plakati sellest, millised võiksid olla eri liiki lindude pesakastid, näiteks rasvatihase, varblase või haki oma. Naine otsustas pakkuda meisterdamishuvilistele mõtteainet, milliseid pesakaste peale kuldnokkadele mõeldute võib veel teha, ning jagas plakatit ühismeedias, et ergutada Veriora kandi rahvast lindude kodusid valmistama ja valminud pesakastidest pilte jagama.

«Minu kui kultuuritöötaja eesmärk on ergutada inimeste loovust ja raamist väljas mõtlemist. Seda lisaks rohelisele mõtteviisile ja soovile kogukonda praegusel keerulisel ajal motiveerida ja kaasata, kui grupisuhtlus on minimaalne,» selgitas Luiga. Ta lisas, et igaks juhuks võiks ornitoloogidega ka nõu pidada, kas näidiseks toodud pesakastid ikka vastavad nende lindude vajadustele.