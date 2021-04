Kaimo Vahtra, Kaitseliidu Valgamaa maleva noorteinstruktor

«Olen väike majaomanik, aiandus- ja ehituspoodide kinniolek ei ole mind praegu seganud. Jäänud on mingid varud, samuti ei ole kevad olnud veel selline, et aias saaks vajalikud asjad ära teha. Loodame, et mais hakkab nüüd tegevus jälle pihta. Ehituspoed on tegelikult pindalalt palju suuremad kui enamik meie toidupoode ja hajutatust oleks seal võimalik tagada.»