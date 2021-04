Valga vallavanem Ester Karuse ütles, et kõik valla üldmeilile laekunud kirjad registreeritakse ning pannakse nendele vastamisele tähtajad, nagu seaduses kirjas. FOTO: Margus Ansu

Valga valla opositsioon heidab vallajuhtidele ette, et nad ei vasta inimeste saadetud kirjadele piisavalt kiiresti. Vallavõim kinnitab, et kõigi valla üldmeilile saabunud kirjade ja muude dokumentidega on tegeldud.