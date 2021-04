Otepää uus loomejuht on Birgit Leopard

Birgit Leopard on pärit Otepää vallast ning lõpetanud Otepää gümnaasiumi ja muusikakooli. 2013. aastal lõpetas ta Tartus Heino Elleri muusikakooli klarneti erialal. Ta on tegelenud lisaks muusikale ka loometööga – maalimise, sisekujunduse, videotöötluse ja graafilise disainiga. Varasemalt on Leopard tööl olnud Tartus Pierre’i restoranis teenindaja ja sisekujundajana. Ta on kätt proovinud illustraatorina - kohe-kohe on välja tulemas proosakogumik „Piiritu vikerkaare teadvus“.

„Mul on suur au ja privileeg olla tööl Otepää Kultuurikeskustes, see on minu jaoks unistuste töökoht,“ sõnas Birgit Leopard. „Loomejuhina on mul kavas tuua täiendavat osa kultuurimajadesse. Kuna olen oma loomingus fantaasiarikas ja mulle meeldib värviküllus, siis arvan, et see hakkab edaspidi peegelduma minu töös. Jätkan traditsiooniliste üritustega ning püüan juurde tuua omaloomingulist osa,“ lisas vastne kultuurijuht.