Keskkonnaminister kutsub erametsaomanikke riigimetsas alanud raierahuga ühinema

„Looduskaitseseadus keelab lindude pesitsusajal lindude häirimise ja pesade hävitamise ja see on täitmiseks, plaanitakse raietöid siis metsas või linnas,“ tuletas raierahu vajalikkust meelde keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Looduskaitseseadus sätestab, et lindude pesitsusajal lindude häirimine ja pesade hävitamine on keelatud. Metsaomanikud peavad raiete teostamisel arvestama kehtiva õigusega - seega metsas, kus on tuvastatud lindude pesitsemine, ei tohi pesitsusajal raieid teha või tuleb raiuda viisil, et linnud saaksid pesitsuse edukalt lõpetada.