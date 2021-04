Eesti Olümpiakomitee (EOK) on leidnud võimaluse, kuidas kujundada laste liikumisharjumusi, tutvustades noorematele õpilastele erinevaid spordialasid, ning soovib neid võimalusi piloteerida erinevates koolides üle Eesti. Asevallavanem Mati Kikkase selgitusel on projekti üldine eesmärk toetada laste mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist.

„Ettevõtmise tulemusena soovitakse saada kinnitust, et lastes on võimalik tekitada ja hoida huvi liikumise ja erinevate spordialade harrastamise vastu ning seeläbi suurendada laste kehalist aktiivsust. Samuti peaks see välja tooma kitsaskohad, millele pöörata tähelepanu, et ka pikemas perspektiivis oleks liikumine ja sport koolikultuuri lahutamatu osa.“ märkis Kikkas.