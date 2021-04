Hapnõubina vurdsuvein tunnistati parimaks

2021. aasta parim jook Põhja-Eesti väikeettevõttelt on Põhjala Pruulikoja alkoholivaba õlu Virmalised 0. „Toode väärib äramärkimist, kuna see on pruulitud, kasutades kohalikku supertoitu kuusevõrseid. Alkoholivaba ning madala kalorsusega õlle puhul on tegu tervisliku tootega, kus rikkaliku maitse arvelt hinnaalandust tehtud ei ole,“ kirjeldas Potisepp võidujooki.