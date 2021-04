Politsei palub noortel mõelda enne videote veebi postitamist

Korrakaitsjad tõdevad, et kestva distantsõppe tõttu veedavad lapsed ja noored tavapärasest rohkem aega erinevates veebikeskkondades, kus jälgitakse nii suunamudijaid kui ka oma eakaaslasi, kes võivad populaarsuse ja tähelepanu saavutamiseks käituda kohati läbimõtlematult ja seeläbi väga riskantselt.

TikTok võimaldab postitada lühikesi videoklippe ükskõik mis teemadel ning teised kasutajad saavad panna videotele meeldimisi ehk like´e. Mida rohkem meeldimisi video kogub, seda popim selle omanik järelikult on.

"Kahjuks ei filtreerita TikToki videote postitamisel nende sisu ning lihtsa populaarsuse saavutamiseks ollakse valmis tegema ükskõik mida, et tähelepanu ja meeldimisi koguda. TikTokist võib suurtes kogustes leida alaealiste postitatud videoid, mille sisu on kontrollimata ja murettekitav. Ei ole ebatavaline, kui tüdrukud või poisid filmivad endast paljastavaid või alasti kaadreid mõtlemata, et avaldatut on hiljem võimatu olematuks muuta, sest video kustutamisel jääb see tegelikult ülesse ehk „pilve“ rippuma," hoiatab politsei sotsiaalmeedias.

"Negatiivse ja ekstreemse sisuga videote valmistamine, nälgimist propageerivad videod, ohtlikes väljakutsetes osalemine, liikluses trikitamine kergliiklusvahenditega või eluohtlik käitumine jalakäijana – näiteks autode vahel või eest ja tagant läbi jooksmine - see on vaid murdosa sisust, mida võib internetiavarustes kohata," märgivad korrakaitsjad.

Kommentaariumis toimuvad arutelud on sageli solvavad, sisaldades roppusi, ähvardusi ja alandusi. "Kommenteerijateks on nii lapsed kui ka täiskasvanud, kuid kahjuks ei mõelda enne postituste tegemist, milline kaal on sõnadel ja kuidas see võib mõjutada inimest, kelle kohta arvamust avaldatakse. Teadlikud ei olda sellestki, et kellegi solvamine ja alandamine võib endaga kaasa tuua kopsaka kahjunõude," märkis politsei.