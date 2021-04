"Mis on jäänud meelde 1991. aasta 19. ja 20. augustist? Millega tegelesite sel ajal? Kas olid mõned isiklikud sündmused just neil päevil? Millised mõtted ja tunded Teid valdasid? Sooviksime Teie meenutusi kasutada põimituna sündmuste programmis ning koostada ka näituse, mis võiks vallas ringi rännata. Kindlasti on Teil väärt mälestusi sellest erilisest ajast ja loodetavasti olete nõus neid ka teistega jagama," sõnastasid eestvedajad võimalikud lähtepunktid vastamiseks.