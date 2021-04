Tänavu saab mulda rekordarv taimi

«Metsa rajamine 400 hektarile, kus seda enne ei olnud, mängib olulist rolli ka kliimamuutuste leevendamisel. 70 aastaga seob see tagasi sellise hulga süsinikku, mille paiskavad õhku 50 000 sõiduautot ühe aastaga. Mittemetsamaal jääks see süsinik sidumata,» ütles RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät.

Tänavu pannakse riigimetsas mulda rekordarv ehk 24 miljonit taime, mida on miljoni võrra rohkem kui mullu. Kõik need on kasvatatud RMK taimlates. Mändi istutatakse 11 miljonit, kuuske 10,3 miljonit, kaske 2,4 miljonit ja sangleppa 190 000 taime.