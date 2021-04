Kas sel aastal on oodata palju sääski?

Bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes suhtub sääskedesse keskmisest inimesest tunduvalt südamlikumalt ega pea neid sugugi nuhtluseks. «Seda, kui palju sääski on tulemas, uuritakse minult iga kevade hakul. Ja kui üldiselt saan öelda, et lugege seda, mida ütlesin möödunud aastal, siis sel aastal see ei pea paika,» lausus ta. Seda seetõttu, et eelmine talv oli mäletatavasti soojem, ent ka lumevaesem.