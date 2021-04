Võhandu maratoni korraldaja küsib riigilt eriluba

Aerutamismaratoni start on Tamula järvel, distants kulgeb mööda Võhandu jõge Võru- ja Põlvamaal. Laupäeval alustas Tamula järvelt võistlusmaa läbimist viis-kuus paati, millest ühes istus peakorraldaja Hillar Irves abikaasa Marge Ojastuga. FOTO: Ekstreempark

Võhandu maratoni korraldaja Hillar Irves lükkas laupäeval toimuma pidanud Võhandu maratoni 22. maile, kuid ka see kuupäev on küsimärgi all. Lõuna-Eesti ühe suurema spordisündmuse korraldamiseks taotletakse nüüd valitsuselt eriluba.