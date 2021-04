Avatud on Laari pikniku orienteerumise püsirada

Seoses koroonapandeemiaga ei toimu aprillis tavapäraseid Põlvamaa orienteerumisteisipäevakuid. Kel aga on huvi metsas liikuda, saavad kasutada orienteerumise püsiradasid. Laupäevast on avatud Laari pikniku püsirada, mille rajameister on Lauri Leppik.