Lasteaed vabaneb ohtlikust hoonest

Lasteaia abihoone on Lüllemäe põhikooli direktori Jana Tiitsi sõnul ehitatud tõenäoliselt aastal 1964. Selle otsaseinas asuva ukse kaudu pääseb õuemänguvahendite ruumi. Lisaks on hoones veel garaaž ja kaks laoruumi. Direktori sõnul on ehitise katus väga kehvas seisus ja ohtlik.