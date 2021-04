Mina aga olin suvise tiheda treeningu tõttu heas vormis. Mängu lõpus oli mul kapteni kolmest elust veel kaks järel. Kahju, et toona maakondlikke mänge minu teada ei olnud. Võib-olla oligi, kuid minul jäi õpetajale rääkimata, et võinuksin sellistel võistlustel koolile kasulik olla.

Miks ma seda meenutan? Eks mõtlen praeguste laste peale. Eriti koroonalaine pärast ütlen: «Lapsed, liikuma!» Osavamad võiksid võistelda omavahel, nõrgemad paarides. Nii ei tee teisele haiget ega ülekohut. Ja lõpetage jänese kombel palli eest põgenemine! Üritage ikka igasuguseid palle kinni püüda! Nii saate tervislikku koormust südamele, lihastele ja liigestele. Tervis ja tugevus kasvab mis mühin. Alustage vähesega ja saage tugevaks! See on lahe trenn.

Et ka ajateenistusse minevate poiste füüsis on nõrgavõitu, siis poisid, andke aga palliga tuld üksteise pihta. Pallimäng sobib kõigile. See on odav ja lõbus õlekõrs erisuguste võimetega inimestele liikumise edendamiseks.