Mati Määrits: jälle algab kõik, algab uuesti

Ühed viskavad teadlikult autost teekraavi kõiksugu prügiga täidetud kotte, lootes tõenäoliselt, et küll see hiljemalt «Teeme ära!» talgupäeval ära koristatakse. Ja käivadki kallid kaaskondsed mai alguses mööda maanteid ja korjavad üles teiste sodi. Või siis surutakse oma piknikujäägid mõnda avalikku prügikasti või jäetakse selle kõrvale – nii nagu juhtus minu koduküla rongipeatuses.

Loodusest võõrandumist näitab seegi, et metsa alla jäetakse puulehti täis prügikotte, selle asemel et sisu ühtlaselt laiali puistata ja kotid taaskasutusse võtta. Metsa on jäetud haagissuvilaidki.