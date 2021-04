Praegu, aastal 2021, on katsumusi palju. Jääda koolijuhina ootama, millal möödub koroonalaine, peatub hinnatõus, lõpeb kaugõpe või kaob töötus, oleks ebaõiglane meie kõigi suhtes. Kuidas saakski sillutada teed sellele, et soov ennast arendada saaks meie loomuomaseks osaks, kui me ei alusta enesest? Miks mitte võtta tänasest maksimum, suunata fookus just sellele, mida kardame või mille ees on meil teadmatus? Aega, mis tavapäraselt kulus minekule-tulekule, on nüüd hea kasutada enese arendamiseks.